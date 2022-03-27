Финский бренд хлеба и шоколада пожертвует столетним именем ради того, чтобы остаться в РФ

Производитель хлеба и шоколада из Финляндии планирует отказаться от имени с вековой историей. Он считает, что это поможет компании остаться на российском рынке.

Представители бренда Fazer отметили, что изменения пока коснутся только юридического названия. Заявление пресс-службы производителя опубликовал ТАСС.

Предложение было выдвинуто в связи с решением группы Fazer с рынка в РФ.

«Планируется смена юридического наименования компании ООО „Фацер“ на ООО „Хлебный дом“. Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — сообщили в пресс-службе Fazer.

Ранее название «Хлебный дом» принадлежало только части продуктовой линейки бренда и заводу, выпускавшему ее. Это были хлеб и выпечка как в готовом, так и в замороженном виде.