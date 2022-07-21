Финская компания Wärtsilä объявила об уходе из России

Финский машиностроительный концерн объявил об уходе с российского рынка. Часть российских подразделений компания продала местному руководству, другие переводит за границу, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте.

«Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге закрылся. В компании заверили, что создали все условия за рубежом для продолжения бесперебойного выполнения обязательств перед клиентами.

В мае и июне компания подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» местному руководству. Ранее СМИ сообщали, что единственным владельцем ООО «Вяртсиля Восток» с 11 июля стал Константин Норцев, возглавляющий предприятие с 2020 года.