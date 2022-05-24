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    24 мая 2022, 13:13

    Финнов предупредили о возможной «энергозависимости» от осадков в Швеции

    Артур Блянихов

    Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал порталу News.ru, что Финляндии грозит попасть в зависимость от осадков в Швеции в случае отказа от строительства АЭС по проекту «Росатома».

    «Финны отказываются от российских электроэнергии и газа, хотят покупать у Швеции, но последняя известна ненадежностью поставок — у них основная выработка на ГЭС», — заметил специалист.

    По его словам, сама Швеция превращается в импортера, лишаясь выработки и экспорта дешевой электроэнергии, если летом засуха, а зимой выпадает мало снега. И тогда страны, которые покупают у шведов электроэнергию, испытывают серьезный дефицит.

    «Получается, что финны ставят себя в зависимость от осадков в Швеции — довольно рискованная стратегия, — добавил собеседник издания.