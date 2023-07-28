28 июля 2023, 15:57
Финляндия перестанет принимать в Петербурге заявления на визы с 1 августа
МИД Финляндии анонсировал прекращение приема заявлений на визы в Петербурге с 1 августа
Финляндия прекратит обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге через визовые центры VSF. Петербургский офис перестанет принимать заявления на получение виз и видов на жительство с 1 августа. Информация об этом появилась на сайте финского МИД.
В заявлении напомнили, что 6 июля Россия сообщила о закрытии генконсульства Финляндии в Петербурге с 1 октября. В связи с этим обслуживание клиентов прекратится уже с 1 сентября.
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Уточняется, что «ограниченные ресурсы» не позволяют принимать документы на визы в визовых центрах России. Всеми консульскими и иммиграционными вопросами с осени 2023 года будет заниматься посольство Финляндии в Москве.
Запросы на получение визы, которые клиенты успели отправить до 1 августа, обработают в стандартном режиме.
В начале лета финские власти выслали девять сотрудников российского посольства. В ответ на это Россия объявила столько же дипломатов Финляндии персонами нон-грата, а также анонсировала закрытие консульства в Петербурге (это удивило Финляндию).
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