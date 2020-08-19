Финишная прямая. В «Прогрессивных жилых кварталах Balance» закончили кровельные работы на всех корпусах

Проект «Прогрессивные жилые кварталы Balance» на юго-востоке Москвы растет очень быстро. АО «Главстрой» назвал темпы строительных работ высокими. На всех корпусах уже завершили кровельные работы и каменную кладку.

ЖК Balance расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы на Рязанском проспекте.

Первый этап жилого комплекса включает в себя три жилых дома. Корпуса № 1 и № 2 — 6-секционные здания переменной этажности (10-13-30 этажей). Корпус № 3 имеет три секции переменной этажности (9-12 этажей).

Строители уже завершили монолитные работы по всем корпусам и подземному паркингу. На один этаж у рабочих уходило в среднем пять дней.

Высокий темп работ позволил строителям на сегодняшний день полностью завершить каменную кладку и кровельные работы. Сейчас рабочие занимаются горизонтальной разводкой холодного и горячего водоснабжения, устройством системы отопления и пожаротушения.

В домах уже завершили монтаж лифтовых кабин. Внутри ведутся черновые работы по устройству стяжки в местах общего пользования и квартирах. Монтируют розеточную сеть в квартирах, устанавливают вентиляцию и воздуховоды с выходом на кровлю, а также системы кондиционирования.

Продолжаются работы с фасадами. Сейчас монтируют второй слой утеплителя, устанавливают стеклопакеты. Под корпусом расположен паркинг, в нем штукатурят стены, кладут плитку, монтируют электронику.

Первый этап ЖК «Balance» строится на едином стилобате. Благодаря этому работы ведутся одновременно по всем корпусам и подземному паркингу. Это позволит ввести первую очередь в эксплуатацию единым комплексом.

Кварталы Balance занимают обширную территорию — 27,5 гектара. В проекте не только жилые дома, но и социальные объекты, общественные пространства и инфраструктура.

Главной точкой притяжения Balance станет парковый комплекс с уникальной для столицы концепцией урбан-парка. Он будет сочетать в себе красоту природы и удобство города. Жители получат чистый воздух, лесопарковую зону вместе с площадками для спорта и отдыха.

Парк будет занимать более пяти гектаров. Территория задумана как единая система, которая включает в себя камерные дворы, школы и детские сады, пространства классического парка со множеством зеленых насаждений, аллеей длинной в 600 метров с возможностью размещения стрит-ритейла. Фонтаны, площадки для веселых многолюдных праздников и ярмарок, оригинальный арт-объект в виде сохраненного участка железнодорожных путей.

ЖК Balance представляет собой комфортный микрогород с идеально сбалансированной инфраструктурой и локацией для жизни, работы и отдыха. Рядом с комплексом расположена станция метро.

В ЖК построят три детских сада на 750 детей, две школы на 1725 человек, детскую и взрослую поликлиники на 320 посещений в смену, спортивный комплекс с бассейном.

Поликлиники, кафе, магазины, спортивные площадки, развлечения — за всем этим никуда не нужно будет ехать. Общественных пространств много, и они детально продуманы и организованы под разнообразные функции.

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