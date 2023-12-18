Общество 18 декабря 2023, 17:15 Финэксперт Гордиенко посоветовала вложить сбережения в инвестиции вместо хранения денег в тумбочке

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Хранить все свои сбережения дома в тумбочке уже давно не актуально. Эти деньги лучше положить на банковский вклад или вложить в инвестиции, сообщила финансовый консультант Дарья Гордиенко в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, отложенные средства могут сгореть во время пожара или испортиться при затоплении квартиры. Самым выгодным способом хранения накоплений считаются именно инвестиции. Так, очень важно понимать их значение, цель нахождения в портфеле и осознавать все риски.

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При этом Гордиенко посоветовала хранить небольшую сумму наличных денег дома на случай непредвиденных трат.