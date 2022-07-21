Финансовый управляющий исключил банкротство как причину нападения на мать с ребенком в Тамбове

Неудавшегося похитителя ребенка из Тамбова зовут Эдуард Ф., и банкротство не причина его неадекватного поведения. Такое мнение в беседе с «360» выразила финансовый управляющий, которая занималась банкротством мужчины, Марина Левичева.

Сам Эдуард — уроженец Оренбурга. По словам Левичевой, ни о каком банкротстве мужчины сейчас речи идти не может, потому что Левичева уже давно завершила эту процедуру. Конкретный год она не назвала.

«Я завершила процедуру банкротства уже давно. Я списала все его долги, ничего нет <…> Он пришел с мамой, когда она была жива, брала на него кредит. Он психологически нездоровый какой-то был. Вроде общался. Кредиты он набирал, он платил, мама платила. Но деньги он через раз мне приносил, у кого-то занимал», — сказала Левичева.

Тем не менее процедуру признания банкротства завершили. Эдуарда освободили от всех долгов, после чего он благодарил Левичеву и обещал, что скоро разбогатеет и принесет ей какой-то подарок.

Левичева убеждена, что на потенциальное преступление Эдуард не мог пойти из-за долгов. По ее словам, у мужчины их не было. Подозреваемого она описала как общительного, но нервного человека. Левичева добавила, что на приеме у нее он мог даже заплакать.

В четверг появилось видео, на котором житель Тамбова подбежал к матери с коляской, вытащил ребенка из нее и побежал в сторону автомобилей. Он вместе с младенцем прыгнул на капот, а потом его схватили прохожие. Лежа на земле, мужчина сказал, что сделал это, потому что хотел в тюрьму.