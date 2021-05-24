Финансовый центр Катара обратился к российскому бизнесу в рамках ПМЭФ

Катарский финансовый центр (QFC) подготовился к участию в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках мероприятия центр провел онлайн-вебинар с представителями бизнеса.

QFC выступает на ПМЭФ в качестве участника официальной делегации Государства Катар. В центр входят более 50 ведущих катарских компаний из государственного и частных секторов экономик. QFC провел онлайн-вебинар, в котором участвовали более 80 партнеров по сбыту и заинтересованных лиц из областей спорта и цифровых секторов. Вебинар организовали при поддержке Катарско-российского центра сотрудничества (QRCC).

Участники онлайн-встречи обсуждали перспективные условия работы на платформе центра. Также поднимался вопрос преимуществ в области лицензирования для компаний, желающих расширить свой бизнес. Главный исполнительный директор центра Юсуф Мохамед Аль-Джайда подчеркнул, что QFC продолжает работать над экономической диверсификацией Катара.

«Сейчас на нашей платформе действует более 1100 лицензированных фирм со всего мира, которые вносят свой вклад в работу финансового центра. Мы стремимся продолжать движение по выбранной траектории, участвуя в ПМЭФ в июне этого года, где мы надеемся провести плодотворные встречи и дискуссии с некоторыми наиболее заметными компаниями России», — отметил он.

Платформой уже пользуются такие российские компании, как CloudRPO, Accord Pitch, Pipereye и Eksim Globa. Гендиректор Катарско-российского центра сотрудничества Диана Чармадова заявила, что внятность и прозрачность для предпринимателей являются важными функциями платформы.

«Одна из ключевых задач центра — развитие и совершенствование предпринимательской деятельности между нашими странами. Благодаря тесному партнерскому взаимодействию с Финансовым центром Катара формируется основа для стимулирования инвестиционной активности Катара и России», — заключила она.