Финансовый консультант Волкова назвала шаги к росту доходов

Чтобы увеличить свои доходы, нужны мотивация, желание и действия. Подробнее об этом для «Дни.ру» рассказала финансовый консультант и блогер Татьяна Волкова.

Мотивация и желание должны быть конкретными, нужно четко определять цели и понимать, на что вы хотите зарабатывать и какие конкретно суммы для этого нужны.

Действовать при цели увеличения дохода нужно продуманно. Если видите, что ваша стратегия не приносит желаемого результата, ее нужно менять. Волкова советует ориентироваться на тех, кто уже добился успеха и действовать не по шаблону, а исходя из ситуации.