Финансовый консультант Никитина посоветовала россиянам отказаться от покупки акций

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина заявила, что при покупке акций российские граждане могут потерять половину вложенных средств. Об этом сообщил URA.ru.

«С акциями связываться лучше не надо. Сейчас чистая спекуляция. Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего. Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно купить акции, но там риск потерять 50%», — сказала она.

Если кто-то все-таки захочет вложиться в акции, то лучше всего выбирать крупные компании, например, «Газпром» и Сбербанк. Также эксперт посоветовала россиянам не покупать валюту, поскольку курс снижается и продолжит свое снижение, написали «Известия».

Чтобы сохранить свои сбережения, можно положить деньги на депозит.

«Ничем не рискуя, можно получать 21% годовых. Можно даже лесенкой сделать: треть накоплений положить на одномесячный, треть — на двухмесячный и треть на трехмесячный», — заключила Никитина.