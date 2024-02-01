Общество 01 февраля 2024, 11:35 Финансовый консультант Матвеева: таблица доходов и расходов поможет оптимизировать бюджет

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Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева назвала способ планирования семейного бюджета. Оптимизировать траты позволит таблица доходов и расходов, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, соответствующие данные можно записывать на бумаге или хранить в электронном виде.

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«Чтобы метод действительно был эффективным, не забывайте своевременно вносить всю информацию. А лучше — обозначьте себе конкретные сроки», — пояснила специалист.

Она также добавила, что мобильные приложения для учета средств позволяют использовать опции по постановке финансовой цели.