Общество 20 ноября 2023, 17:55 Финансовый консультант Матвеева предупредила, что некоторые продавцы перед распродажей специально завышают цены

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Некоторые продавцы перед распродажей специально повышают цены на товары, чтобы создать иллюзию большой скидки. Об этом «Газете.Ru» сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Для того, чтобы понять, обманывает ли вас магазин, следует подготовиться заранее и изучить цены на интересующие позиции. Чаще всего такие уловки распространяются на косметику, вещи для дома или на посуду, написали «Известия».

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Матвеева объяснила, что повышение цен на вышеперечисленные товары обычно не так заметно, как на товары других категорий.