Общество 14 декабря 2023, 11:58 Финансовый консультант Коннова порекомендовала составлять меню на неделю, чтобы сэкономить на еде

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Сэкономить на еде можно, если заранее продумать меню на неделю и покупать продукты строго по списку. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила финансовый консультант Ирина Коннова.

Она порекомендовала перед походом в магазин составлять список покупок, чтобы избежать ненужных трат. Также не стоит покупать скоропортящиеся продукты в больших количествах, написал сайт kp.ru.

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Эксперт добавила, что сохранить семейный бюджет можно не только, не покупая лишние продукты, но проследив за коммунальными платежами. Если оплачивать их вовремя, не придется гасить накопившейся долг.