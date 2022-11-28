Общество 28 ноября 2022, 10:49 Финансовый консультант Еременко посоветовал составлять план покупок перед Новым годом

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Международный финансовый консультант Василий Еременко в разговоре с РИАМО сообщил, что перед покупками во время распродаж следует составить план и действовать в соответствии с имеющимися финансами.

Что касается товаров, которые предлагаются на акциях, эксперт посоветовал разузнать, сколько они стоили до акций.

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«Акция, как таковая, может быть просто инструментом привлечения внимания, но не инструментом экономии. Реальная акция действительно помогает сэкономить», — добавил он.

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Некоторые акции, по словам Еременко, делаются для привлечения внимания клиента, когда в действительности снижения стоимости товара не происходит.