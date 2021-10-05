Финансовый эксперт поделился советами для тех, кто собирается дать деньги взаймы

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова пояснила, как действовать в ситуации, когда вы дали деньги в долг, а знакомый или друг их не возвращает. Своими советами на этот счет она поделилась с радиостанцией Sputnik.

По словам эксперта, даже грамотно составленная расписка не гарантирует возвращения денег.

«Если кто-то вам просто приносит расписку и дает, и вы не видели, как он ее подписывал, то есть риск, что подписал не он. Экспертиза может это доказать. Поэтому человек должен написать и подписать расписку именно при вас. И вы должны быть уверены, что у должника есть активы, чтобы это все вернуть. Если вы даете микроскопическую сумму, от одной до трех тысяч рублей, то, скорее всего, вы не будете из-за нее судиться, и поэтому все риски вы берете на себя», — сообщила Смирнова.

Бывает и обратная ситуация, когда вы берете деньги и не имеете возможности их вовремя вернуть. В этом случае, по словам эксперта, нужно связаться с человеком и объяснить, что это за обстоятельства. Желательно при себе иметь документы, которые их подтверждают: копия трудовой, если вас уволили, справка от врача в случае болезни. Однако если сумма небольшая, лучше вообще ее не занимать, заключила эксперт.