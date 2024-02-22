Общество 22 февраля 2024, 16:56 Финансовый эксперт Патешман посоветовал покупать только акционные товары ради экономии на продуктах

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Финансовый эксперт Александр Патешман рассказал, как тратить деньги, чтобы пенсии или зарплаты хватило на месяц. В беседе с «ФедералПресс» специалист посоветовал обращать внимание на распродажи.

«Можно экономить на продуктах, если <…> покупать только акционные товары», — отметил Патешман.

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По его словам, некоторые маркетплейсы предлагают скидку на первый заказ. Кроме того, стоит подключить кешбэк на банковской карте. Все три способа в совокупности позволят получить до 40% выгоды.