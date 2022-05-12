Финансовый эксперт Марчинский предсказал снижение цен на квартиры в новостройках

Объявлений о продаже квартир в новостройках становится все больше. Цены пока продолжают расти, но скоро из-за невысокого спроса начнут ползти вниз. Об этом «ФедералПресс» рассказал основатель академии инвестиций Yanvestor, сооснователь инвестиционного фонда Y2 Finance Ян Марчинский.

Количество объявлений о продаже квартир в новостройках выросло более чем на 50% с середины апреля. Полтора месяца назад стоимость квадратного метра в Москве составляла 285 тысяч рублей. Однако из-за низкого спроса и высокой конкуренции рост цен остановится, считает эксперт.

«Динамика роста цен на первичном рынке жилья снизится, а май покажет практически такой же показатель, как и апрель», — сказал эксперт.