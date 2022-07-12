Финансовый эксперт Лашко объяснил, как сэкономить при покупке квартиры в ипотеку

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко посоветовал россиянам, которые задумываются о покупке квартиры в ипотеку, помнить о возможности рефинансирования. Об этом написала Lenta.ru.

По его словам, покупатель также должен обращать на квартиры с отделкой, поскольку это поможет существенно сэкономить денежные средства.

«Как показывает практика, на ремонт люди берут более дорогостоящие потребительские кредиты, что существенно увеличивает долговую нагрузку. В данной ситуации покупка квартиры с хорошим ремонтом позволит „упаковать“ затраты на ремонт в сумму ипотечного займа, ставка по которому значительно ниже потребительского кредитования», — добавил эксперт.

Лашко посоветовал не упускать из виду программы субсидированной ипотеки от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1 процента.

«Это значит, что они реализуют недвижимость с дисконтом, если покупатель готов передать наличные, либо по высокой цене с ипотекой 0,1 процента на весь срок действия договора. Такие предложения следует рассматривать, если заемщик планирует оплачивать заем весь срок действия договора. Если клиент хочет выплатить долг быстрее, подобные условия будут невыгодны», — резюмировал эксперт.