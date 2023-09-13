Общество 13 сентября 2023, 16:41 Финансовый эксперт Лашко не оценил предложение депутатов запретить деятельность микрофинансовых организаций

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Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко в беседе с изданием Pravda.Ru прокомментировал предложение депутатов Госдумы запретить деятельность микрофинансовых организаций в стране.

По его словам, появление в России государственных микрофинансовых компаний с большой вероятностью усложнит процедуру, увеличит сроки принятия решений и выдачи займов.

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Эксперт считает, что все дело не в рекламе подобных организаций, а в том, что у людей просто нет денег, поэтому они обращаются в эти структуры.

«У нас уже давно нет кругом рекламы микрофинансовых организаций, которая может стимулировать людей брать необдуманные займы», — сообщил он.