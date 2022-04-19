Финансовый эксперт Лашко назвал погашение предыдущих кредитов новыми «провальной схемой»

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко порекомендовал россиянам не погашать старые кредиты новыми, поскольку такая схема является провальной. Стоит ли брать кредит в нынешних реалиях, написал сайт Runews.

По словам финансового эксперта, перекредитование не поможет решить проблему.

«Многие сейчас берут кредиты, чтобы перекредитоваться. На мой взгляд, кредиты на погашение другого кредита — это путь в никуда и неправильное финансовое поведение. Нужно просто изначально составлять бюджет, смотреть преимущественные траты и изучать свободный денежный поток. Это необходимо для того, чтобы понять, сколько домохозяйство может себе позволить нести текущих платежей по договорам займа или по кредитным договорам», — сообщил он.

Лашко добавил, что сейчас наблюдается высокая инфляция как в долларах, так и евро. Что касается российского рубля, то здесь она еще выше. Процентные ставки, по его словам, начнут только увеличиваться, поэтому россиянам предстоит «затянуть пояса».

На взгляд эксперта, самое правильное финансовое поведение в условиях дорогих процентных ставок — это начать экономить и не покупать ненужные товары.