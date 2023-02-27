Общество 27 февраля 2023, 16:30 Финансовый эксперт Лашко дал советы россиянам, как правильно разговаривать с коллекторами Финансовый эксперт Лашко: не стоит грубить коллекторам и общаться с ними матом

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Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, как правильно разговаривать с коллекторами.

По словам эксперта, при общении с коллекторами не стоит грубить и ругаться матом. Такие разговоры могут быть использованы против вас, поскольку хранятся в записи три года.

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«Лично знаю практику коллекторских агентств, когда за оскорбления их сотрудников заводили уголовные дела. И их хорошо расследовали. Потому что на этапе переговоров человек представляется коллектору при исполнении», — объяснил финансовый эксперт.

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Лашко добавил, что коллекторы ставят перед собой задачу убедить клиента, что ему выгоднее рассчитаться с кредитором, а не продолжать от него бегать.