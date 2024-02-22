22 февраля 2024, 19:35
Финансовый эксперт Кириллов: клиенты Qiwi банка не смогут быстро вывести оставшиеся в электронных кошельках деньги
Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка. Его клиенты не смогут быстро вывести оставшиеся в электронных кошельках деньги, сообщил эксперт в области налогообложения и финансов Дмитрий Кириллов газете «Взгляд».
По его словам, владельцам таких кошельков следует обратиться в Агентство по страхованию вкладов, которое будет заниматься возвратом средств. При этом клиенты находятся в менее выигрышном положении по сравнению с вкладчиками, которым начнут возвращать деньги с 6 марта.
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Кириллов отметил, что после лишения Qiwi банка лицензии на рынок могут выйти новые сервисы, работающие в рамках законодательства РФ.
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