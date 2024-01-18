Общество 18 января 2024, 17:55 Финансовый эксперт Григорян предостерег россиян от оформления кредитов в надежде их потом не платить

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Если заемщик не хочет платить по долгам, полагая, что после процедуры банкротства все его задолженности спишут, он сильно заблуждается. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт банковского сектора Сергей Григорян.

Он объяснил, что в случае признания гражданина полным банкротам, все его ценные вещи продадут в счет погашения задолженности, написало «АБН24».

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Нельзя просто объявить себя банкротом без каких-либо последствий для своего финансового положения, добавил эксперт.