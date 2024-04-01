Общество 01 апреля 2024, 11:37 Финансовый эксперт Голованов посоветовал оформлять микрозаймы только в экстренных случаях

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Обращение в микрозаймовые организации грозит серьезными рисками. К этому варианту стоит обращаться только в экстренных случаях, сообщил финансовый эксперт Эван Голованов в беседе с News.ru.

По его словам, оформлять микрозаймы следует только на короткий срок и при условии полной уверенности в возможности их погашения. При возникновении финансовых проблем лучше всего обратиться к более надежным источникам финансирования.

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«Будьте осторожны с микрозаймовыми организациями. Помните, что часто они предлагают высокие проценты и неэтичные методы взыскания долгов», — отметил Голованов.