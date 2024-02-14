Общество 14 февраля 2024, 14:21 Финансовый эксперт Донская: «удаленка» повышает общий уровень комфорта сотрудников

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Удаленный формат работы не только сохраняет продуктивность коллектива, но и повышает общий уровень комфорта сотрудников. Об этом сообщила финансовый эксперт Раиса Донская в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, работник может терять интерес к задачам уже через несколько лет. При этом практика частой смены работы не всегда эффективна в российских компаниях. В этих случаях на помощь приходит именно «удаленка» и регулярное перераспределение обязанностей между членами команды.

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Донская также отметила роль руководителей в обеспечении благоприятной рабочей атмосферы. Чтобы сотрудники не теряли интерес к работе, начальству следует создать здоровую атмосферу в коллективе.