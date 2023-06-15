Общество 15 июня 2023, 17:33 Финансовый эксперт Аксаков объяснил, почему не стоит ограничивать возможность получения микрозаймов Финэксперт Аксаков: если запретить микрозаймы, люди пойдут к черным кредиторам

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Если запретить возможность получения микрозаймов, люди, которые нуждаются в деньгах, пойдут к черным кредиторам. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее депутаты направили в Центробанк предложение рассмотреть возможность ограничения числа микрозаймов на одного человека.

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«Запретим — пойдут к черным кредиторам, это, наверное, тоже неправильно. С другой стороны, ужесточаются нормы по выдаче займов тем, кто уже закредитован», — сообщил финансовый эксперт.

Статистические показатели говорят о том, что спрос на микрозаймы высокий. Это означает, что у людей есть потребность в их получении, резюмировал Аксаков.