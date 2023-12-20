Общество 20 декабря 2023, 11:35 Финансовый аналитик Никитина: метод пяти конвертов поможет сохранить деньги в новогодние праздники

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Финансовый консультант Алена Никитина рассказала, как не потратить все сбережения за новогодние праздники. Подушку безопасности поможет создать метод пяти конвертов, отметила эксперт в беседе с сайтом «Мир 24».

Эксперт пояснила, что при таком способе средства распределяются в зависимости от категории расходов по пяти конвертам. Они могут быть как бумажными, так и электронными.

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По словам аналитика, эффективность покажет и составление списков. Это позволит спланировать бюджет и понять, куда уходят деньги.