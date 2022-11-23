Общество 23 ноября 2022, 15:13 Финансовый аналитик Калугин рассказал, что еще рано покупать шампанское к Новому году

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Финансовый аналитик Виталий Калугин посоветовал не покупать шампанское к Новому году заранее. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он предположил, что сейчас магазины пытаются заработать, поэтому цены на этот напиток завышены. Также эксперт отметил, что после 20 декабря шампанское может начать дешеветь, так как его начнут поставлять в больших количествах.

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«Никакого дефицита шампанского в стране нет», — подчеркнул Калугин.

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