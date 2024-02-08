Общество 08 февраля 2024, 15:28 Финансовый аналитик Калугин посоветовал не экономить на покупке колбас и красной рыбы

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Финансовый аналитик Виталий Калугин перечислил продукты, на покупке которых не нужно экономить. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В список попала сырая красная рыба. Эксперт посоветовал обращать внимание на позиции заграничного производства.

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По словам специалиста, не стоит брать переработанное мясо. Однако в случае необходимости лучше присмотреться к сырокопченым колбасам. Их состав куда лучше, чем у вареных, пояснил Калугин.