Финансовый аналитик Беляев рассказал россиянам про варианты инвестиций

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с журналистами Teleprogramma.pro рассказал россиянам, куда выгоднее всего вкладывать средства в нынешних реалиях.

По словам эксперта, даже с суммы в 100 тысяч рублей можно заработать 10 тысяч, если положить ее в банк на один год. Однако, чтобы раскрутить эту сумму до более приличной, потребуется определенное время, знания и терпение.

«Единственное, что дает возможность двигаться в направлении, приносящим доход, — это работа на фондовом рынке с куплей-продажей ценных бумаг. Но ситуаций, когда ты в пятницу вложил деньги, а уже в понедельник разбогател, практически не бывает. Если мы, конечно, не рассматриваем казино. Да и то на 100 000 много не выиграешь», — сказал аналитик.

Он также порекомендовал вариант вложения денег в стартапы, которые потом раскрутятся и станут прибыльными. Здесь речь идет про сферу информационных технологий, однако и в этом деле многое зависит от удачи, считает аналитик.

Отвечая на вопрос про криптовалюту, Беляев заметил, что период, когда можно было сорвать большой куш на цифровых деньгах, уже давно прошел.

«Ждать повышения цены на биткоин — это все равно, что работать с ценными бумагами. Здесь вероятность та же самая. А ожидать, что он выстрелит до 60 000 и выше, — это наивно. Один раз такое уже случилось на фоне самораскручивания. Биткоин выскочил на эту отметку и тут же сдулся, потому что ничем не подкреплен», — резюмировал аналитик.