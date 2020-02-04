Финансовых пирамид в России стало больше

Финансовых пирамид с каждым годом в России становится все больше. Если в 2018-м их было 168, то спустя год таких организаций насчитывалось уже более 230.

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, всего за последние пять лет выявили 922 организации с признаками финансовых пирамид. В 2019 году их было 237, а в 2018-м — 168. Годом ранее число было еще меньше — 137. Получается, что количество организаций выросло.

«Связано это с тем, что мы год назад открыли специальный хаб, который как раз и направлен на то, чтобы выявлять все финансовые пирамиды, просеивать мелким ситом информацию о финансовых пирамидах и прежде всего действовать так, чтобы те проекты, которые появляются, не дорастали до стадии финансовых пирамид», — объяснил РБК Лях.

Он добавил, что специалисты стараются остановить такие организации еще до того, как они могут навредить россиянам. Так удалось избежать превращения в финансовые пирамиды 80 проектов. Чаще всего деньги они получают через сайты и соцсети.

«В принципе, как только появляется та или иная социальная сеть, в ней появляются и проекты, связанные с тем, чтобы привлекать деньги населения не самым лицензированным, честным путем, то есть, прямо говоря, финансовые пирамиды появляются», — пояснил эксперт.

Ранее Лях говорил, что россияне стали более внимательными и все реже попадаются на уловки финансовых пирамид.