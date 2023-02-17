Общество 17 февраля 2023, 12:10 Финансовые аналитики составили портрет типичного ипотечного заемщика

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Специалисты финансового маркетплейса проанализировали данные россиян, которые оформили ипотечные кредиты в период с августа прошлого года по январь текущего года. О результатах исследований сообщил RT.

Почти половину ипотечных займов оформляют россияне в возрасте от 25 до 34 лет, причем мужчины интересуются ипотекой чаще, чем женщины.

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Всего 19% проанализированных обращений были связаны с оформлением ипотеки на жилье в новостройках. Отмечается, что средняя сумма займа составляет 3,4 млн рублей.

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