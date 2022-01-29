«Финансовая пирамида»: Мария Захарова пошутила о новой стратегии Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Киев занимается не дипломатией, а созданием своего рода «финансовых пирамид». С таким заявлением она выступила в очередном посте в своем Telegram-канале.

Ранее в колонке для издания «НВ» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что работу украинских дипломатов можно сравнить в самыми современными гаджетами. Например, раньше была так называемая челночная дипломатия, а потом и сетевая с центром в Киеве.

«Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды», — ответила ему Захарова в своем Telegram.

Ранее Мария Захарова ответила зарубежному изданию на статью о том, что российский министр иностранных дел якобы почти никогда не улыбается. Она опубликовала подборку кадров, на которых Сергей Лавров весело смеется. Она добавила, что подобные заявления со стороны западных СМИ выглядят некрасиво.