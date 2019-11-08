Финансистов ИГ* задержали в Дагестане. Они собрали 10 млн рублей

ФСБ России обезвредила глубоко законспирированную группу пособниц террористов. Женщины собрали более 10 миллионов рублей, которые смогли переправить в Сирию. Злоумышленницы задержаны.

«На территории республики Дагестан пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации «Исламское государство»*, — указано в сообщении ЦОС ФСБ. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, женщины смогли собрать не менее 10 миллионов рублей, которые они перенаправили на территорию Сирии для финансирования деятельности террористических ячеек.

«Правоохранительными органами вскрыты и задокументированы факты аккумулирования денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также их доставки на подконтрольную международным террористам территорию», — добавили в ФСБ.

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Как добавили в Следственном комитете, задержаны две женщины, 24 и 33 лет. Их подозревают в организации финансирования терроризма, подтвердила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Спецоперация была проведена совместными усилиями ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росфинмониторинга.

*Исламское государство, *ИГ — террористическая организация, запрещена в России