Общество 02 мая 2023, 16:53 Финансист Салихова рассказала, как правильно давать деньги в долг друзьям и родственникам Финансист Салихова: если вы даете деньги в долг, то таким образом отдаете энергию

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Если вы даете родителям или друзьям деньги в долг, то таким образом вы отдаете свою энергию. Об этом сообщила финансист и инвестор Гульнара Салихова, комментируя правила правильного и рационального использования денег. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Эксперт порекомендовала давать в долг лишь ту сумму, с которой вы готовы расстаться, если ваш знакомый не сможет ее вернуть, написало ИА НСН.

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Финансист отметила, что денежные потоки всегда должны идти сверху вниз, то есть от родителей к детям, а от детей в своим детям. Если есть желание помочь близким, можно просто подарить им какую-то сумму или отдать вещи без повода.