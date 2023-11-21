Общество 21 ноября 2023, 18:53 Финансист Сафонов спрогнозировал рост зарплат в сферах машиностроения и металлургии в 2024 году

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Проблемы с демографией увеличивают конкуренцию между компаниями за сотрудников. На фоне этого в следующем году увеличатся зарплаты в некоторых сферах, сообщил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, в первую очередь это коснется отраслей машиностроения, металлургии и обрабатывающей промышленности. Также зарплаты вырастут в сферах информатики, разработки программного обеспечения и фармацевтики.

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Сафонов отметил, что сейчас наблюдается процесс изменения ситуации на рынке труда — он идет от рынка работодателя к рынку соискателя.