Финансист рассказал об основных ошибках россиян при накоплении денег

Финансовый эксперт Артем Звездин рассказал об основных ошибках россиян при накоплении денег. В первую очередь он посоветовал составить детальный план, написал сайт NEWS.ru.

«Часто человек либо копит просто потому, что „так надо“, либо не копит вовсе, не понимая, на что он может накопить. Копить нужно не просто так, а на конкретные вещи», — заметил специалист.

Например, можно откладывать на новую машину или жилье. Звездин посоветовал относиться к накоплениям как к платежам по кредиту. По его словам, откладывать важно сразу после получения зарплаты. Лучше «отрезать» по 20% ежемесячных доходов или хотя бы 10%. Финансист предупредил о риске потерять деньги, пытаясь приумножить накопления путем вложений на финансовом рынке.