Финансист раскрыл способ заработка на вкладах

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал способ заработка на вкладах. По его словам, выгоднее всего открывать счет на срок от нескольких месяцев до года, при этом забирать деньги из банка лучше всего в установленный период. Об этом сообщило агентство «Прайм».

«Чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки, и зачастую в них „зашивается“ инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита», — процитировали «Известия» слова Когана.

При этом финансист не советует снимать деньги раньше срока. Он также отметил, что из-за того, что ставки на вклады в российских банках небольшие, заработать хорошо на них не получится.

В заключении он добавил, что если раньше банки разрешали снимать деньги до окончания срока вклада, но при этом удерживали проценты, то сейчас условия несколько изменились.