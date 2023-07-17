Эксклюзив 17 июля 2023, 11:45 Финансист предупредил о незаконных схемах в случае повышения лимита переводов в России Финансист Беляев: повышение лимита переводов используют в схемах ухода от налогов РИА «Новости»

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Лимит перевода денег между своими счетами в России могут повысить до 30 миллионов, но этой возможностью способны воспользоваться люди, которые таким образом скроют от контролирующих органов свои доходы. Об этом «360» сообщил кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Бесконтрольность финансовой сферы ни к чему хорошему не приводит. За такими благими пожеланиями присутствует темная подоплека. Это может открыть некоторые схемы обналичивания и прочего. Чем громче такие законы, тем больше нужно смотреть в глубину и увидеть там темную сторону», — сказал он.

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По мнению Беляева, данный способ обязательно применят в финансовых схемах.

«Финансовые операции должны быть под контролем финансовых органов, так остальному обществу жить спокойнее. На мой взгляд, планки в переводах 1,5 миллиона рублей в месяц без комиссии более чем достаточно», — добавил финансист.

Сейчас россияне способны перевести без комиссии лишь 100 тысяч рублей по системе быстрых платежей без комиссии.