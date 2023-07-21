Общество 21 июля 2023, 18:44 Финансист Пономарев сообщил, что с подпорченной кредитной историей можно не получить кредит в будущем

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Испорченная кредитная история, высокая долговая нагрузка и наличие неподтвержденного дохода могут стать основными факторами отказа в кредите. Об этом «Ридусу» сообщил основатель финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Если человек брал кредит и хотя бы раз допустил просрочку, эта информация негативно повлияет на кредитную историю в будущем.

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Финансист отметил, что банк считает наиболее худшим клиентом того, кто оставлял просрочки на срок более 90 дней. Если человек проходил процедуру личного банкротства, он также будет не самым желаемым клиентом, добавил Пономарев.