22 января 2024, 11:09
Финансист Переславский: вторичное жилье продолжит дешеветь
Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский рассказал, как изменятся цены на вторичное жилье. Об этом сообщил Life.
Финансист напомнил, что в данном сегменте не работает льготная ипотека, поэтому такие квартиры стоят значительно меньше, чем варианты в новостройках.
Реклама
«На мой взгляд, вторичка и дальше продолжит дешеветь. Ровно до того момента, когда застройщики и девелоперы снизят цены на первичном рынке жилья, на котором, как видится, образовался ценовой пузырь», — отметил эксперт.
По его мнению, временной запас прочности у недвижимости в новых домах закончится к началу 2025 года.
Недвижимость
Реклама
Реклама