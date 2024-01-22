Общество 22 января 2024, 11:09 Финансист Переславский: вторичное жилье продолжит дешеветь

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Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский рассказал, как изменятся цены на вторичное жилье. Об этом сообщил Life.

Финансист напомнил, что в данном сегменте не работает льготная ипотека, поэтому такие квартиры стоят значительно меньше, чем варианты в новостройках.

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«На мой взгляд, вторичка и дальше продолжит дешеветь. Ровно до того момента, когда застройщики и девелоперы снизят цены на первичном рынке жилья, на котором, как видится, образовался ценовой пузырь», — отметил эксперт.

По его мнению, временной запас прочности у недвижимости в новых домах закончится к началу 2025 года.