Общество 15 апреля 2024, 14:49 Финансист Паулаускас рассказал, что в 2024 году адресную льготную ипотеку продлят для семей с двумя детьми

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Член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал, что, несмотря на завершение Центробанком массовой программы льготной ипотеки в 2024 году, адресная помощь продолжит действовать для семей с двумя детьми и будет предназначаться только для приобретения вторичного жилья.

Финансист предупредил, что эти льготы доступны для граждан РФ, имеющих статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Супруги также должны соответствовать следующим критериям: иметь востребованную в конкретном регионе профессию, быть готовым к переезду на постоянное место жительство в другой город или область, иметь достаточный доход для уплаты обязательного платежа по ипотеке.