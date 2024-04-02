Общество 02 апреля 2024, 16:06 Финансист Патешман: при планировании путешествия в первую очередь стоит купить билет на поезд

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В первую очередь при планировании отпуска стоит купить железнодорожный билет. Так человек обеспечивает себя гарантией, что уедет в любом случае, сообщил финансист Александр Патешман в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, если вдруг появится выгодный вариант перелета, то в таком случае билет на поезд можно сдать с минимальными потерями.

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«Понятно, что гостиницу вы бронируете заранее под билеты на поезд, и если вы прилетаете, условно, на два дня раньше, то два дня вы живете в этом же месте, но подороже, либо в другом», — отмети Патешман.