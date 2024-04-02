Общество 02 апреля 2024, 16:05 Финансист Патешман посоветовал покупать одежду через сайты магазинов

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Многие магазины одежды предоставляют скидки при покупке товара на своем сайте. Это позволит существенно сэкономить на обновлении гардероба, сообщил финансист Александр Патешман в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, можно прийти в магазин и примерить понравившуюся вещь. При желании ее купить можно зайти на сайт бренда и воспользоваться предоставляемыми купонами и скидками.

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«У нас сейчас существует очень много маркетплейсов, которые в том числе дают всевозможные купоны и скидки на одежду и прочие товары. Но понятно, что нельзя покупать кота в мешке», — подчеркнул Патешман.