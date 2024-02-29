Общество 29 февраля 2024, 13:24 Финансист Никитина: Центробанк не планирует массовую «чистку» банковского сектора

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Только за неделю Центробанк отозвал лицензию у двух российских банков. При этом масштабной «чистки» банкового сектора в России не ожидается, сообщила независимый финансовый консультант Алена Никитина в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, государство усиливает контроль за изменениями в финансовой системе не с целью деструкции, а, напротив, с целью помощи отрасли в адаптации к новым условиям. Особого внимания и контроля требуют цифровые активы и электронные кошельки.

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«Все банки, которые занимаются электронными кошельками, тоже будут, я думаю, в ближайшее время под пристальным вниманием», — отметила Никитина.