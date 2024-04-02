Общество 02 апреля 2024, 13:08 Финансист Никитина напомнила, что при оформлении кредита покупатель вправе отказаться от допуслуг

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Финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина в беседе с телеканалом «Звезда»напомнила россиянам, что при оформлении кредита они имеют полное право отказаться от навязываемых банком дополнительных услуг.

Клиент кредитной организации может это сделать как при оформлении договора, так и в течение двух недель после подписания документов.

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«В течение двух недель можно отказаться, это обязанность банков, и ЦБ очень жестко за этим следит. Это право каждого человека», — сказала эксперт.