Финансист не оценил идею ужесточить наказание за разглашение данных банков

Накануне участники комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности выступили с инициативой ужесточить уголовное наказание за указанное нарушение. Банки считают правильным увеличить тюремные сроки для мошенников, которые пытаются получить доступ к информации о гражданах до 20 лет. В настоящий момент максимальный срок составляет семь лет.

Домащенко заметил, что за весь минувший год по уголовной статье 183, которую предлагают ужесточить в АБР, осудили лишь 41 человека, при этом 20 - условно. Как считает специалист, повода для резкого изменения уголовной ответственности за кражу банковской информации нет.

«Ничего, ничего не изменится. Видите же — капля в море. Поэтому ничего не изменится. Капля в море по выявлению, да? Поэтому просто поднимутся цены на эти услуги. Ничего не изменится», — пояснил Домащенко.

Он подчеркнул, что необходимо сделать поправки в Административном кодексе. По его мнению, вместо 50 тысяч рублей штраф должен составлять по меньшей мере 500 тысяч рублей.