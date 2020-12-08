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    08 декабря 2020, 14:10

    Финансист не оценил идею ужесточить наказание за разглашение данных банков

    Полина Петрова

    Заведующий лабораторией РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко в эфире телеканала ОТР раскритиковал идею ужесточить наказание за разглашение персональных данных клиентов банков.
    Финансист не оценил идею ужесточить наказание за разглашение данных банков

    Накануне участники комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности выступили с инициативой ужесточить уголовное наказание за указанное нарушение. Банки считают правильным увеличить тюремные сроки для мошенников, которые пытаются получить доступ к информации о гражданах до 20 лет. В настоящий момент максимальный срок составляет семь лет.

    Домащенко заметил, что за весь минувший год по уголовной статье 183, которую предлагают ужесточить в АБР, осудили лишь 41 человека, при этом 20 - условно. Как считает специалист, повода для резкого изменения уголовной ответственности за кражу банковской информации нет.

    «Ничего, ничего не изменится. Видите же — капля в море. Поэтому ничего не изменится. Капля в море по выявлению, да? Поэтому просто поднимутся цены на эти услуги. Ничего не изменится», — пояснил Домащенко.

    Он подчеркнул, что необходимо сделать поправки в Административном кодексе. По его мнению, вместо 50 тысяч рублей штраф должен составлять по меньшей мере 500 тысяч рублей.