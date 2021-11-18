Финансист назвал время года для максимально выгодной сделки с недвижимостью

Опытные инвесторы и агенты на рынке недвижимости понимают, как на фоне сезонных изменений спроса на жилье продать и приобрести его наиболее выгодно и эффективно. О некоторых нюансах рассказал агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Кричевский отметил, что самое удачное время для сделок по недвижимости — это летний период. Тогда, как правило, становится ниже рабочая активность населения. Многие люди улетают в отпуск, спрос на квартиры начинает падать. «… и благодаря этому фактору снижается спрос на недвижимость, что заставляет продавцов идти на уступки покупателям, особенно если продажа — срочная или висит альтернатива, которая может уплыть», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что в это время можно рассчитывать на скидку примерно в пять процентов от рыночной стоимости недвижимости. Но все равно размер скидки больше всего зависит от того, как срочно продавцу необходимо реализовать квартиру или дом.

В целом Кричевский поделился важной рекомендацией: спрос на покупку жилья в новостройках падает в конце кварталов, полугодий и года. В это время риелторам нужно закрывать поставленные перед ними задачи, а потому они охотнее идут на скидки покупателям. Что касается продажи жилья, то тут все наоборот. Нужно дождаться максимальной деловой активности. Речь идет о марте–апреле и сентябре–октябре, а также о предновогоднем периоде.