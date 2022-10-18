Финансист назвал причину, по которой Европа отключает Россию от SWIFT | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 17:06 Финансист назвал причину, по которой Европа отключает Россию от SWIFT Финансист Сергунов: ЕС отключает РФ от SWIFT из-за дорогостоящего сотрудничества

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Отказ некоторых банков Европы от сотрудничества с Россией вызван не санкциями, а дорогостоящей процедурой перевода денег. Об этом «360» рассказал руководитель направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

Он напомнил, что сейчас страны ЕС отключили несколько российских банков от системы переводов SWIFT. Это, как объяснил руководитель направления развития банковских карт, было сделано в нескольких пакетах санкций, которые ЕС вводил в течение года.

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«Это не означает, что со стороны ЕС есть тотальный запрет на осуществление деятельности другими российскими банками со SWIFT. Однако они получили рекомендации, чтобы ограничить вход российских денег на территорию ЕС, чтобы их дополнительно проверяли вручную», — пояснил Сергунов.

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Дело в том, что такие переводы считаются для банка дорогостоящими. В связи с этим многие организации начали отказываться от таких операций.

«Это было не связано с санкциями, а с тем, что такие переводы дорогие в обслуживании», — подчеркнул эксперт.

Сергунов не исключил, что в будущем европейские банки введут дополнительные ограничения. Именно поэтому многие уже сейчас начинают сокращать сотрудничество с российскими финансовыми организациями или отказываться от них, добавил он.

«Если говорить о вариантах, которые остались у россиян для отправки денег за границу, стоит задуматься об открытии счетов в дружественных странах — Казахстан, Армения, Грузия и так далее. В ближайшее время они также начнут применять к россиянам жесткие проверки для открытия счетов», — отметил Антон Сергунов.

При помощи банка-респондента в дружественной стране россияне смогут сделать перевод в Европу. Однако при этом его стоимость возрастет.

«Это больно ударит по тем россиянам, которые находятся за границей на лечении или обучении. Для них обеспечить себе существование в Европе станет сложным», — добавил эксперт.

«Второй момент — легализация переводов. Они найдут схемы, и вместо обеления денежных потоков мы получим, наоборот, появление еще больших серых схем», — заключил он.