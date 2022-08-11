Финансист Наталья Колбасина рассказала, как вычислить телефонного мошенника

Сотрудники Центробанка РФ никогда не звонят гражданам и не занимаются блокировкой банковских карт. Об этом в разговоре с корреспондентом сайта телеканала «Звезда» напомнила финансист, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Мошенники как правило во время разговора стремятся с первых секунд выбить жертву из колеи, запугать и запутать.

Используются методы социальной инженерии, чтобы отключить внимание и спровоцировать панику и состояние стресса у человека. В этом состоянии нельзя принимать осознанных решений, мозг отключается и жертва ведется на их уловки», — сказала финансист.

Настоящий сотрудник банка никогда не будет просить вас озвучить по телефону ваши паспортные и другие личные данные.